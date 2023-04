"Elémentaire", le nouveau film des studios Pixar, projeté en avant-première mondiale au Festival de Cannes

Après Là-haut, Vice-Versa et Soul, un quatrième film signé Pixar aura les honneurs de la sélection officielle du Festival de Cannes.

Attendu en salles le 16 juin aux Etats-Unis, puis le 21 juin en France, Élémentaire sera diffusé en avant-première mondiale à Cannes le 27 mai, lors de la dernière journée du Festival.

"Depuis de nombreuses années, le Festival de Cannes accueille le cinéma d’animation, avec des œuvres qui viennent du monde entier. Les studios Pixar, avec Là-Haut, ont fait l’histoire de Cannes en ouvrant la 62e édition du Festival en 2009. Ce fut un grand souvenir ! C’est à nouveau un bel événement que de présenter le formidable Élémentaire pour la 'dernière Séance' de ce 76e Festival de Cannes et d’interroger nos vies de manière si forte et si légère", a déclaré Thierry Frémaux, le délégué général du Festival.

Élémentaire, 27e production des studios Pixar, prend place à Element City. C'est là où vit Flam, une jeune femme "intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé", et Flack, un garçon "sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme".

Leur amitié chamboule Flam, qui commence à s'interroger sur le monde dans lequel ils vivent.

Pete Docter, directeur de la création chez Pixar, promet un film "drôle, plein de vie et, très honnêtement, stupéfiant à regarder".

Pour la version française, Disney a choisi Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste pour assurer le doublage des personnages de Flam et Flack.