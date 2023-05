Conditions de travail des salariés de l'hôtel Carlton, réforme des retraites... pourquoi la CGT s'est invitée au 76e Festival de Cannes

L'arrêté préfectoral interdisait de manifester aux abords de la Croisette, mais le parvis du Carlton étant considéré comme un endroit privé, ils se sont retrouvés à une trentaine personnes, pour donner de la voix et des revendications. Même sous la pluie battante, la CGT était présente ce vendredi 19 mai au 76e Festival de Cannes, pour montrer sa solidarité avec les employés de l'hôtel de luxe, qui réclament en ce moment des conditions de travail plus décentes.

Fermé pendant trois années pour travaux, rénové à grands frais, le mythique 5 étoiles a rouvert il y a peu de temps, mais une centaine d'employés sont logés sans aucun accès à de la lumière naturelle. Un exemple inadmissible et dangereux de la dégradation des conditions, selon les représentants syndicaux.

"Pendant Cannes, on voit du luxe partout, mais pour que ce luxe soit présent, il y a des petites mains derrière qui s'activent", explique Dominique Chave, référente pour la fédération CGT du commerce et des services. "Pendant les travaux, ils ont fait des choses monumentales dans cet hôtel, mais on n'a pas pensé aux conditions de travail des salariés."

"Des employés ont été parqués là où il n'y a pas de lumière du jour", dit-elle. "Les conditions sont de plus en plus difficiles, on veut les faire travailler jusqu'à 64 ans mais la plupart sont déjà en inaptitude à 60 ans, c'est impossible".

Elle poursuit: "on dénonce car de nombreuses personnes qui vivent dans le luxe ne se rendent pas compte de tout cela", dit-elle. "Travailler sept à huit heures par jour est impensable dans ces conditions."

A Cannes, la CGT avait promis de faire son cinéma, nous y sommes, devant le Carlton. pic.twitter.com/u7eqKsnDFz — Amandine Rebourg (@Amandiine) May 19, 2023

"Même pour deux salariés, on se mobliserait"

Les manifestants présents brandissaient une grande banderole indiquant "Retraite: non à la réforme", devant une immense affiche d'un Indiana Jones impassible, le lendemain de l'avant-première du film avec Harrison Ford. Un choc des cultures édifiant. Les drapeaux rouges du syndicat flottaient également au vent dès le début de l'après-midi.

"On veut rentrer en négociation", explique Ange Romiti, secrétaire général du syndicat des hôtels et restaurants de Cannes. "Le Carlton est ceinturé par une cour anglaise, il suffit de creuser un peu et vous avez de la lumière qui passe." La CGT attend ainsi que le propriétaire qatari satisfasse à ses obligations. "Même si c'était pour pour deux salariés, si c'est dangereux on se mobiliserait."

Et de rappeler le socle commun des manifestations du moment, l'opposition à la réforme des retraites. "Les Français sont positionnés là-dessus, on voit très bien qu'il y a beaucoup de mécontents".

La CGT a manifesté devant le Carlton à Cannes ce vendredi 19 mai. Photo AR.

"Pas que des paillettes et du bling-bling"

"En choisissant de nous rassembler devant le Carlton, cela nous permet d'avoir de la visibilité sur la Croisette auprès de la population et des festivaliers pour montrer que ce festival, ce n'est pas seulement les paillettes et du 'bling-bling'", déclaré ensuite à Nice-Matin Thierry Maillart, secrétaire adjoint à l'union locale de Cannes. "Ceux qui servent les bourgeois et les riches ne sont jamais très bien payés, environ 1.400 euros par mois pour un temps plein."

Lui aussi insiste sur l'élargissement du mouvement a la loi sur la réforme des retraites. "La retraite va s'appliquer à eux aussi, et il est hors de question qu'un serveur, un plongeur ou un cuisiner travailler jusqu'à 64 ans dans ces conditions-là", ajoute-t-il.