"Ces attaques me peinent évidemment": la réalisatrice de "Flo" répond à Hubert Arthaud, très critique à propos du film sur sa sœur

Au Festival de Cannes, c'est à bord du catamaran avec lequel Florence Arthaud a remporté la Route du rhum en 1990, que la réalisatrice Géraldine Danon a répondu à la polémique familiale qui flotte autour de son film "Flo", le biopic consacré à la célèbre navigatrice (dont la sépulture repose sur l'île Sainte-Marguerite au large de la Croisette, alors qu'une partie de ses cendres ont été dispersées en mer).

En effet, sur la base d'un scénario et d'une libre adaptation du roman de Yann Queffélec, Marie Arthaud, fille de Florence, avait introduit un recours en référé contre la diffusion de ce film, qu'elle estimait peu respectueux de l'image de sa mère. Une action en justice qui a été rejetée par la tribunal de Paris.

Le frère antibois de Florence Arthaud, Hubert Arthaud, a également émis de vives critiques sur l'œuvre de Géraldine Danon , estimant que "le scénario est immonde, digne de Voici".

"Il y a ceux qui parlent et ceux qui font"



"Tout ça m'attriste, le procès, on l'a gagné, mais la meilleure réponse, c'est le film, un superbe hommage à Florence Arthaud, qui ne peut pas être plus belle, rétorque Géraldine Danon. Après, il y a ceux qui parlent, et ceux qui font. Mais moi, je ne suis pas inquiète. Et il est dommage de critiquer un film que l'on n'a pas vu."

Selon Hubert Arthaud, Florence Arthaud y serait dépeinte comme une alcoolique, à son grand désarroi. Là encore, Géraldine Danon s'inscrit en faux : "Moi, je ne veux pas prononcer ce mot, c'est un peu comme mettre un ver dans le fruit. Florence était une épicurienne, mais pas une alcoolique."

Sur la scène d'ouverture (le grave accident subi par Florence Arthaud, qui va conditionner son destin de navigatrice) également contestée par la famille Arthaud, Géraldine Danon répond que "son frère n'était pas non plus dans la voiture. Après, ça reste un film sur ma vision de Florence, ce n'est pas un documentaire. Mais ces attaques me peinent évidemment, j'aurais préféré qu'ils me disent qu'ils sont très contents de ce film hommage à Florence."