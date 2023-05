Catherine Deneuve, Naomi Campbell, Uma Thurman, Johnny Depp, Laura Smet, Michael Douglas... Une pluie de stars sur le tapis rouge pour la cérémonie d'ouverture du 76e Festival de Cannes

Un tapis rouge comme on en rêvait! Pour cette 76e édition du Festival de Cannes, c'est une véritable pluie de stars françaises et mondiales qui se sont pressées sur le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture.

On a vu des robes vaporeuses, des smokings sur mesure, des vêtements vaporeux et d'autres bien plus ajustés. Mais aussi une nuée de bijoux tous plus scintillants les uns que les autres.

Voici le premier tapis rouge de cette nouvelle édition du Festival de Cannes, présidé cette année par Ruben Östlund.

La 76e édition du Festival de Cannes a été officiellement déclarée ouverte mardi soir par Catherine Deneuve, lors d'une cérémonie présentée par sa fille, l'actrice Chiara Mastroianni.

Catherine Deneuve Frantz Bouton/Nice Matin .

"Je déclare ouvert le 76e Festival de Cannes", a déclaré celle qui compte parmi les légendes du cinéma français, aux côtés de l'acteur américain Michael Douglas, qui a prononcé la même phrase en anglais, quelques minutes après avoir reçu une Palme d'or d'honneur.

Catherine Deneuve, dont le portrait sert d'affiche au Festival cette année, avait précédemment dit qu'elle "pense beaucoup à l'Ukraine" et récité un poème de la poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka.

L'actrice et égérie L'Oréal, Elle Fanning était également là.

L'actrice Elle Fanning. Dylan Meiffret/Nice Matin .

Michael Douglas, entouré de sa femme et de sa fille. L'acteur est venu recevoir une Palme d'Or d'honneur, cette année.

Michael Douglas, entouré de sa femme et de sa fille. Photo: Nice Matin .

L'acteur Mads Mikkelsen, à l'affiche du prochain Indiana Jones, en compagnie de sa femme, Hanne Jacobsen.

Mads Mikkelsen Photo Nice Matin .

L'actrice Emmanuelle Béart, est venue faire une apparition.

Emmanuelle Béart Photo Nice Matin .

Présente également, la mannequin et top-modèle, Naomi Campbell.

Naomi Campbell. Photo: AFP.

Helen Mirren, en total look bleu ciel, des pieds...

Helen Mirren. Photo: Nice Matin .

Dylan Meiffret/Nice Matin .

Autre personnalité aperçue sur le tapis rouge, Charlotte Casiraghi et son mari, le producteur de cinéma, Dimitri Rassam.

Charlotte Casiraghi et son mari, le producteur de cinéma Dimitri Rassam. AFP.

Laura Smet était aussi présente, dans une sublime robe fourreau ajourée.

Laura Smet AFP.

Pas tout à fait dans le thème du tapis rouge, à savoir smoking pour les hommes, Baptiste Giabiconi avait opté pour ... Un kilt!

Baptiste Giabiconi AFP.

Uma Thurman, longuement acclamée et très demandée par les photographes.

Uma Thurman qui remettait la Palme d'honneur à Michael Douglas. AFP.

L'équipe du film "Jeanne du Barry" avec notamment Maïwenn, Johnny Depp, Pierre Richard ou encore Pascal Greggory.

L'équipe du film "Jeanne du Barry" avec notamment M Photo: Nice Matin .

Johnny Depp et Pierre Richard, visiblement bien complices. Photo: Nice Matin .