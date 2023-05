Carla Bruni, Natalie Portman, Adriana Karembeu... Découvrez le tapis rouge le plus glamour de ce 76e Festival de Cannes

Les films présentés ce vendredi 19 mai au 76e Festival de Cannes étaient sans doute moins grand public que le cinquième opus d'Indiana Jones présenté la veille sur la Croisette, mais glamour et girl power étaient plus que jamais à l'honneur.

La montée des marches de la soirée était organisée pour le film The Zone of Interest, du réalisateur britannique Jonathan Glazer. Sans véritable star au casting, si l'on omet l'actrice allemande encore peu connue en France Sandra Hüller, avec un sujet dur (la Shoah) et un traitement âpre et malin, pas facile de rester dans le pur divertissement ce vendredi.

Pourtant, les vedettes présentes, dont certaines montreront des longs métrages dans les jours qui viennent, ont su faire oublier la pluie et ont à nouveau enchanté Cannes. On rembobine!

L'équipe du film "The Zone of Interest"

Contrairement à d'autres films sur la Shoah portant sur des actions héroïques ou de survie dans les camps de la mort, ce long-métrage se focalise sur des scènes de vie ordinaire, qui rendent encore plus terrifiante la réalité de l'autre côté du mur: le bruit des tirs, celui de l'arrivée des convois de la mort, les cris de détenus.

L'équipe du film, tourné en allemand pas un réalisateur britannique, a monté les marches ce vendredi 19 mai.

L'équipe du film "The Zone of Interest". Photo Frantz Bouton.

Natalie Portman incandescente

Alors qu'elle présentera samedi 20 mai, en compagnie de Julianne Moore, May December du réalisateur américain Todd Haynes, Natalie Portman a monté les marches ce vendredi. Sa robe bustier bleue à paillettes brillait de mille feux. Petite indiscrétion, elle portait le même collier Chopard que Carla Bruni. Le joaillier suisse est le créateur de la Palme d'Or.

Natalie Portman. Photo Sébastien Botella..

Carla Bruni a fait le show

Carla Bruni s'est apparemment beaucoup amusée sur le tapis rouge de ce vendredi soir. L’épouse de Nicolas Sarkozy a multiplié les poses pour les photographes présents, et pour le plus grand bonheur des fans.

Carla Bruni. Photo Frantz Bouton.

La sœur de Valeria Bruni-Tedeschi ne présentait pas de film, mais elle représentait, tout comme Natalie Portman, la marque de bijoux Chopard, partenaire du 76e Festival de Cannes.

Carla Bruni. Photo Sébastien Botella..

Cate Blanchett en noir et blanc

Cate Blanchett sera dans quelques heures à l’affiche de The New Boy, de Warwick Thornton, film dans lequel elle joue une nonne alcoolique. Il sera présenté dans la catégorie Un certain regard. En attendant, l'actrice australienne était très élégante dans une robe noire et blanche.

Cate Blanchett. Photo Sébastien Botella..

Aswan Reid, Deborah Mailman et Wayne Blair, les autres actrices et acteurs du film, étaient également présentes sur la Croisette avec elle.

L'équipe du film "The New Boy". Photo Frantz Bouton..

Stéphane Caillard lumineuse

Elle joue Florence Arhaud dans le biopic Flo, d'après un scénario et après une libre adaptation du roman de Yann Queffélec. Le film, projeté lors du 76e Festival de Cannes, a été réalisé par Géraldine Danon, mariée à Philippe Poupon, lui aussi navigateur, et qui a bien connu la feue navigatrice. Sur le tapis rouge du vendedi 19 mai, l'actrice française était lumineuse.

Stéphane Caillard. Photo Frantz Bouton..

Adriana Karembeu scintillante

Sur ce même tapis rouge, l'ex-mannequin de 51 ans était vêtue d'une longue robe scintillante façon boule à facettes, de toute beauté, qui contrastait avec le rouge vif du tapis.