76e Festival de Cannes: une dizaine de militants écologistes manifestent sur la Croisette pour protester contre les jets privés

Sur la Croisette, durant le Festival de Cannes, il n'est pas rare de croiser des mannequins sur leur 31 se faisant prendre en photo, au milieu des touristes et des badauds curieux d'apercevoir des stars.

Mais cette fois, au milieu de cette petite foule, une dizaine de militants XR SR (Extinction Rebellion et Scientists Rebellion) ont arpenté la Croisette, en chantant pour dénoncer l'utilisation des jets privés, durant le Festival de Cannes. Ils espèrent que le festival s'engage à baisser ses émissions de carbone.

C'est au Square du 8-Mai, au bout du boulevard, que les militants se sont retrouvés pour préparer leur action de protestation. En début de soirée et coiffés de chapeaux en forme d’avions, ils se sont dirigés vers l’hôtel Martinez, accompagnés par deux accordéonistes, en chantant un Bella Ciao revu et corrigé à la sauce écolo. "A Cannes Festival, notre belle planète on la nique et on la pète", ont-ils entonné.

Un bref contrôle de police

Sur le parcours, des badauds amusés, parfois concernés, parfois plutôt grincheux. Une cannoise d'adoption depuis 40 ans souffle: "c'est bien! Il faut qu’il y ait plus de manifestations de ce genre! Il faut penser aux futures générations". Un touriste, plus grognon, lance: "qu'est-ce que c'est encore que ce bazar?". Endimanchée, un troisième glisse en souriant: "et allez, c’est demain dans Nice-Matin!"

Une dizaine de militants d’Extinction Rebellion et Scientifiques en Rebellion déambulent sur la Croisette pour protester contre les jets privés pendant le festival de Cannes 🛩 pic.twitter.com/EL2YC6B0YX — Quent1 (@Qlazeyras) May 24, 2023

Un parcours le long de la Croisette, qui les a menés entre le Carlton et le Martinez, où le collectif a alors brûlé une planète bleue dessinée sur un abat-jour en papier. Un arrêté préfectoral, "identique à celui des années précédentes" , avait pourtant été pris pour interdire toute manifestation autour de la célèbre avenue pendant le festival.

Après un court contrôle par une dizaine de policiers, les militants ont pu repartir. Et les shootings photos reprendre leur cours, comme si de rien n'était.