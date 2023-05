76e Festival de Cannes: découvrez avec qui est arrivé Adrien Brody, sur le tapis rouge d'"Asteroid City"

C'était sans doute l'un des tapis rouges les plus fous de la quinzaine. Avec "Asteroid City", c'est pas moins d'une dizaine d'acteurs qui sont arrivés sur le tapis rouge dont, Jason Schwartzman, Tom Hanks, Steve Carell, Scarlett Johansson, Rupert Friend et Adrien Brody. Et ceci n'est qu'une partie d'un générique long comme le bottin téléphonique de Hollywood.

Autant dire qu'on a vu un sacré spectacle, dans la salle, mais aussi en dehors, car sur les marches, Maya Hawke a été vu en train de danser avec Rupert Friend, tout comme Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson.

Mais c'est sur un autre couple que nos yeux se sont penchés, celui d'Adrien Brody et Georgina Chapman, une styliste britannique dont la marche, Marchesa rencontre un grand succès mais aussi, ex-compagne du producteur de cinéma condamné Harvey Weinstein.

Une séparation dans la foulée des révélations

Quelques jours après les accusations graves, portées à l'encontre d'Harvey Weinstein, elle avait adressé un communiqué pour indiquer qu'elle divorçait de Weinstein. Puis, au bout de quelques mois, elle avait accordé une interview à Vogue US. "Il y avait une partie de moi qui était terriblement naïve - clairement, tellement naïve", avait expliqué au magazine cette Britannique de 42 ans, mariée à Harvey Weinstein depuis 2007, avec lequel elle a eu deux enfants.

"J'ai des moments de rage, des moments de trouble, des moments d'incrédulité. Et des moments où je pleure, juste pour mes enfants. Que sera leur vie? (...) Ils aiment leur père, ils l'aiment", avait-elle elle confié, lors d'une interview réalisée en partie dans la maison de Greenwich Village où elle habitait avec Weinstein, avant qu'ils ne se séparent après ces révélations.

Elle dit être tombée des nues en apprenant toutes les accusations d'abus sexuels contre lui. Elle ne s'était "jamais" doutée de rien, d'autant que le puissant producteur voyageait constamment. Après avoir fui New York pour Los Angeles, puis Londres, elle était restée cloîtrée cinq mois durant. Elle avait aussi refusé de se voir comme une victime, plutôt comme "une femme dans une situation merdique, ça n'est pas unique".

Adrien Brody et Georgina Chapman Photo: Sebastien Botella/Nice Matin.

Quelques temps après cette rupture qui l'a propulsée sur le devant de la scène, Georgina Chapman a rencontré Adrien Brody, par l'intermédiaire du mannequin, Helena Christensen. Leur relation n'a été confirmée qu'en 2020 mais, c'est en juin 2021 que les amoureux ont fait une apparition publique à l'occasion du Festival du film de Tribeca à New York. Depuis, ils apparaissent régulièrement ensemble, sur les tapis rouges.

Une maison de couture très demandée

Née à Londres, cette styliste de renom et diplômée de Chelsea College of Art and Design en 2001, a fondé sa marque, trois ans plus tard. Elle a d'ailleurs habillé entre autres, Jennifer Lopez, Sienna Miller, Eva Longoria ou encore Anne Hathaway. Une marque très demandée.

Surtout, sa marque de vêtements, Marchesa, avait connu une chute des ventes, bien qu'elle n'était pas liée à Weinstein. Mais elle avait tout de même pu compter sur Scarlett Johansson, qui figure, comme Adrien Brody, au casting du film de Wes Anderson. Elle n'avait pas hésité à faire un geste remarqué lors du Met Gala, une des soirées new-yorkaises les plus courues de l'année, en apparaissant vêtue d'une robe pourpre signée Marchesa, la maison de mode co-fondée par Georgina Chapman.

"Pour moi, c'est vraiment inhumain de tenir quelqu'un pour responsable des actions de son partenaire", soulignait Johansson, en réponse à ceux qui voyaient Marchesa vouée à la faillite après le scandale. "Ca semble profondément injuste". "Je voulais juste (porter) quelque chose de beau, mon idée de quelque chose de céleste et romantique".