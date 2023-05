76e Festival de Cannes: cheffe décoratrice, Anne Seibel a notamment tourné à Nice avec Woody Allen

Chez elle, il y a le mobilier de jardin du film de Woody Allen, Magic In The Moonlight. Quarante coussins et des fleurs de toutes les couleurs de Befikre, du grand réalisateur indien Aditya Chopra.

Elle a aussi racheté le frigo et l’évier du film Une rencontre, de Lisa Azuelos. Ce genre de reliques de tournage, Anne Seibel en a plein son appartement. La Parisienne est cheffe décoratrice. Et, depuis trente ans, elle a participé à la mise en volume et en couleurs d’un paquet de succès.

Nommée aux Oscars

Des scénarios confiés par Sofia Coppola (Marie-Antoinette, 2006), Steven Spielberg (Munich, 2005) ou Darren Star (Emily In Paris depuis 2020). Son travail sur Midnight In Paris de Woody Allen (qui avait ouvert le Festival de Cannes en 2011) l’a même fait figurer parmi les nommées aux Oscars.

Pourtant, plaisante la discrète passionnée, qui donnait hier une conférence sur une plage de la Croisette, "personne ne connaît notre travail, certains producteurs, même, ne savent pas ce qu’on fait!"

La déco malgré tout, c’est une part énorme d’un film. "Et pas seulement dans les films d’époque ou de science-fiction. Même dans un film contemporain qui se passe dans un appartement, tout est pensé, de l’architecture à la petite cuillère. C’est au minimum 10-15 % du budget d’un film."

"Le chef décorateur, poursuit celle qui a commencé comme assistante sur des James Bond, fait partie du trio de départ dans un projet de tournage, avec le réalisateur et le directeur de la photo. On reçoit le scénario où rien n’est détaillé et on imagine les lieux."

"On a carte blanche ou des consignes plus claires. On discute beaucoup en amont. Et puis, on est comme un chef d’orchestre, on travaille avec une multitude de métiers."

De plus en plus de femmes

Des métiers qui se féminisent de plus en plus, constate par ailleurs celle qui dirige, à Paris, le département décors de la Fémis (école nationale supérieure des métiers de l’image et du son). Et qui se réjouit aussi de voir un de ses élèves au générique d’un film en compétition cette année.