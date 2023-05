76e Festival de Cannes: à 80 ans, Harrison Ford crée l'émeute sur la Croisette avant la première mondiale du dernier "Indiana Jones"

À l'image de Tom Cruise, venu en 2022 présenter la suite de Top Gun, ce sera l'événement de cette édition du Festival de Cannes. A l'occasion de la sortie du dernier volet d'Indiana Jones, sous-titré "Le Cadran de la Destinée", l'équipe du film, Harrison Ford en tête, est à Cannes depuis ce jeudi 18 mai.

L'acteur américain, qui fêtera ses 81 printemps dans moins de deux mois, le 13 juillet, était guetté depuis des heures par des hordes de fans venus à sa rencontre près de l'hôtel Carlton.

Lorsque le célèbre Indy (ou Han Solo pour les fans de La Guerre des étoiles) s'est enfin dirigé vers la plage, quelques heures avant la projection officielle et la montée des marches de ce jeudi soir, tout le monde a tenté de se précipiter vers lui, et une clameur s'est élevée. Et ce, bien que le service d'ordre était nombreux et bien organisé autour de lui.

Selon les organisateurs du Festival de Cannes, un "hommage exceptionnel" sera également rendu à l'acteur dans la foulée de la montée des marches du Grand Théâtre Lumière.

Le réalisateur James Mangold, et la partenaire à l'écran de Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, seront également présents sur le tapis rouge de la Croisette. Ainsi qu'Antonio Banderas et Mads Mikkelsen.

La musique qui les accompagnera vers la salle et à l'intérieur une fois le film lancé, sera toujours signé John Williams, nonagénaire mythique de Hollywood. Les anciens sont à l'honneur ce soir à Cannes, pour le plus grand bonheur des cinéphiles et des badauds.

Harrison Ford incarne le célèbre archéologue depuis 1981. Cinq épisodes auront donc vu le jour, puisque Le Cadran de la destinée sera le dernier, d'après l'acteur: Les Aventuriers de l'Arche perdue (1981) , Indiana Jones et le Temple maudit (1984), Indiana Jones et la Dernière croisade (1989), Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal (2008).