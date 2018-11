Une Dalila de gala pour un Samson de fête

Mon cœur s'ouvre à ta voix, comme s'ouvrent les fleurs aux baisers de l'aurore… » : Dalila chante cela au deuxième acte de l'opéra « Samson et Dalila ». Et, soudain, en ce soir de Fête nationale, au Grimaldi Forum, la salle retient son souffle. Le public en tenue de soirée - femmes en robes longues, messieurs en frac, smoking ou uniformes, décorations sur la poitrine - se laisse envoûter par la magie de la musique. La représentation se déroule en présence du prince Albert II, de son...