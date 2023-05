Une application pour guider et soutenir les parents lancée le 1er juin à Monaco

Neuf mois de gestation tout pile et une naissance à venir. Le 1er juin, Johanna, Clémence, Émilie et Anna, quatre mères de famille de la Principauté, accoucheront d’un nouveau "bébé": une application mobile gratuite, baptisée "Entreparents" du nom de leur réseau fondé l’an passé, destinée à rendre le chemin vers la parentalité "plus serein et humain" pour les parents de Monaco et des communes limitrophes.

Tout est parti d’un constat personnel, conforté par un sondage réalisé auprès de 430 personnes concernées par la plus grande aventure humaine qui existe. "Les parents se sentent souvent isolés et mal informés, résume Johanna Damar-Florès, fer de lance de l’association. Devenir parent est une étape qui chamboule car c’est l’inconnu et la nouveauté. Plein de choses se passent en nous et on a tendance à taire le fait que c’est difficile. Alors que nous ne sommes pas les seuls à le vivre."

Fédérer une communauté

Tout l’intérêt de ce support numérique - développé par Carlo Technologies et financé par le gouvernement princier, la Fondation Cuomo et Monaco Telecom - est justement de fédérer les membres d’une même communauté et de les connecter aux services qui les entourent. Parmi les trois fonctionnalités présentes sur l’interface, voulue simple et intuitive, un Chat sera ouvert à toute heure du jour et de la nuit. Au beau milieu d’une nuit chaotique, pères et mères trouveront une oreille sans jugement de la part d’autres parents.

"On pourra aussi y faire intervenir des experts et des institutions sur des thématiques précises", poursuit-elle. Un calendrier recensera les événements de la petite enfance à Monaco et ses alentours, lequel pourra être agrémenté d’initiatives personnelles. Toujours avec cette ambition de créer davantage de liens.

Enfin, le parcours pas à pas permettra "de retrouver la bonne information au bon moment", du projet de bébé aux trois ans de l’enfant : les rendez-vous médicaux à prendre, les démarches administratives à réaliser, l’évolution physiologique du corps de la maman et du fœtus… "Avec ce meilleur accès à l’information, ils pourront faire des choix plus éclairés."

Ne voulant exclure personne, le réseau Entreparents s’adressera aussi aux couples confrontés à un deuil périnatal ou au handicap.

Un comité bientôt créé?

À terme, l’association aspire à faire bouger les lignes et que "le soutien à la parentalité soit replacé au cœur de l’action publique". La création d’un Comité dédié, à mi-chemin entre un think-tank et une activité de lobbying, est envisagée pour répondre aux besoins des parents, actuels et futurs, et favoriser le bien-être des enfants.

Avec des pistes d’actions : discuter des lois à améliorer, revoir ou créer autour de la parentalité et maternité ; proposer un programme de formation aux premiers secours pour les parents par la Croix-Rouge ou encore équiper les restaurants de chaises hautes et tables à langer, les Vélib de chaises enfants ou encore créer des places de parking "Famille".

Savoir+

Disponible le 1er juin sur Apple Store et Google Play en français et anglais. Le même jour, de 18h à 20h au One Monte-Carlo, Entreparents organisera un Let’s Talk "Comment naissent les parents?" avec la projection de la série documentaire Big Bang Baby d’Ève Simonet, suivie d’un temps d’échange.