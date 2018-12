Noël débute par une grande parade lumineuse

Ours polaires, lutins, Père Noël et élus coiffés de bonnets rouge et blanc ont défilé dans les rues de la commune vendredi pour marquer le début des Fêtes de fin d'année. Un beau spectacle

Tandis que la ville était plongée quelques instants dans le noir total… « 5, 4, 3, 2, 1… et maintenant que Beausoleil s'illumine ! » C'est devant une foule nombreuse et venue en famille, que le maire Gérard Spinelli a appelé les enfants à procéder avec lui au décompte avant que les...

