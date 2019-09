Musique, danse, théâtre... le guide des activités culturelles de la rentrée

Qui dit rentrée, dit aussi activités culturelles. Le théâtre, la danse, le jeu, la musique, il devient bien difficile d’opter pour une activité plutôt qu’une autre…

Au Centre Culturel Prince Jacques (CCPJ), il n’y a que l’embarras du choix, pour petits et grands. À découvrir seul ou en famille, la palette des propositions est large : on peut essayer certaines activités, participer à des jeux, prendre connaissance des détails pratiques.

Des cours dès le plus jeune âge

Sous la responsabilité d’Alexandre Del Fa, l’équipe d’enseignants dispense des cours de musique classique, jazz, rock, électro. Selon le style et l’activité choisis, des formules en cours collectifs et individuels sont adaptées aux projets de chaque élève.

12 pratiques instrumentales comprennent clarinette, flûte à bec, flûte traversière, saxophone, trompette, guitare classique, électrique, basse, piano, violon/alto, ou batterie.

Les pratiques collectives s’adressent à tous, de l’atelier d’éveil musical parent-enfant de 3 mois à 3 ans, au jardin musical, au chant choral, à la musique d’orchestre, la musique ancienne, les ateliers jazz, la musique électro, ou la MAO, en passant par l’atelier de lutherie (fabrication d’instruments),...

Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.

L’apprentissage de la scène est aussi au programme, les élèves se produisent en auditions et l’école organise des sorties pédagogiques à l’auditorium de Monaco.

Des journées portes ouvertes cette semaine

Côté danse, sont proposés des cours collectifs de danses classique, jazz, contemporain, breakdance, hip-hop… sous la responsabilité de Véronique Schaufelberger, chorégraphe, assistée de Roxane Scionico et de Gaddiel M’Bumba.

Des stages et sorties pédagogiques sont proposés en cours d’année. L’apprentissage des arts de la scène se concrétise par un gala de fin d’année.

Des cours d’éveil bébé, des parcours de motricité pour les tout-petits et leur famille, et pour les jeunes et les adultes, des cours de stretching, de pilates, de circuit training, de gym music.

Des journées portes-ouvertes sont organisées du 16 au 21 septembre pour tester les disciplines (sur réservation au secrétariat du CCPJ).

Les 1 000 jeux et jouets de la ludothèque

La ludothèque tout public offre un service de jeu libre sur place et des animations spécifiques du mardi au samedi, y compris pendant les vacances scolaires.

1 000 jeux et jouets pour les jeunes et moins jeunes sont à disposition : jeux de plateaux, de règles, de construction, jeux symboliques. La responsable de la ludothèque, Pauline Beaudou, et son équipe peuvent conseiller des jeux les plus adaptés à toute la famille.

Un atelier « l’heure du conte » est organisé tous les mercredis après-midi et animé par Céline Vena.

Du mardi au vendredi, place aussi aux jeux vidéo/gaming pour les jeunes et adultes (les familles doivent accompagner leurs enfants de moins de 8 ans).

Le théâtre Daner rouvre ses portes

Le théâtre Michel-Daner rouvre ses portes ce mercredi place de la Libération. L’atelier théâtre municipal propose des séances d’initiation pour les enfants, les jeunes et les adultes, débutants ou déjà pratiquants.

Atelier Juniors animé par Nicole Roynard : le mercredi pour les enfants de 7 à 11 ans de 16 h à 17 h, et pour les 12 à 16 ans, de 17 h à 18 h.

Atelier Adultes (tout public) animé par Fabien Duprat, comédien metteur en scène : le mercredi de 18 h à 22 h.

Les tarifs sont dégressifs pour les familles, les personnes pratiquant plusieurs disciplines pourront bénéficier d’un tarif réduit.

La carte d’adhérent accorde plusieurs avantages (accès gratuit à différents espaces, activités, priorité pour les réservations de spectacles gratuits, tarifs préférentiels dans certains cas…).