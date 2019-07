Du public, des standing-ovations et de la bonne humeur... Tout était au rendez-vous mercredi soir pour accueillir chaleureusement Liane Foly et ses compères dans le cadre de la tournée estivale de Nice-Matin. En famille ou entre amis, touristes et locaux sont venus savourer un moment convivial au stade Rondelli.

La soirée a débuté en trombe avec un show humoristique de Marco Paolo, l’animateur de la soirée. S’en sont suivis le concours de chant (voir ci-dessous) et les imitations de 100 voix d’Erick Baert.

De Kendji à ACDC en passant par Céline Dion, l’humoriste-imitateur a été auréolé de plusieurs standing-ovations pour ses performances déjantées. Il a enfin laissé la place à 22 h 30 à la diva jazzy à la voix unique Liane Foly, acclamée par le public de Menton. La soirée s’est achevée avec Frank Castellano et ses sept choristes du Chœur du Sud.

À l’image de la réussite du concert de Menton devant - environ - 1 000 personnes, la tournée de Nice-Matin se porte bien avec un record de 44 dates en deux mois.