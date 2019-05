Les halles gourmandes de l'ancienne gare du Sud déjà adoptées par les Niçois

Sur le parvis de l’ancienne gare du Sud, samedi, à 10 h 45, c’est l’attroupement. En rang bien compact, des tas de Niçois attendent gentiment l’ouverture, à 11 heures tapantes, des halles gourmandes. Parmi eux, beaucoup habitent la Libération.

Certains ont débarqué d’autres quartiers. Tous poussés par la curiosité pour découvrir, en famille, l’intérieur de ce temple de la cuisine dont ils ont tant entendu parler. Les minutes s’égrènent, l’impatience grandit. Ambiance de lancement de soldes, la frénésie de la fièvre acheteuse en moins tout de même. Mais côté cohue, on a été bien servi ! Par une joyeuse bousculade à l’ouverture des portes qui s’est poursuivie par une affluence en continu, au fil de la journée.

Ambiance musicale et affluence record

Pour l’ouverture des halles au public, l’ambiance a été soignée. À sa platine, le DJ Long John enchaîne les tubes des années quatre-vingt sur des rythmes disco. Et la mayonnaise prend. Dans les allées bondées, on joue des coudes en esquissant des pas de danse, pendant que d’autres s’installent autour des tables. « C’est génial, ces halles ! », lance une dame en mitraillant les lieux de son téléphone portable. Une autre interroge : « Cet espace vide à l’étage, sous ce plafond doré, c’est une piste de danse ? » Euh… Pourquoi pas puisque des animations musicales sont annoncées. « Tous les jeudis, vendredis et samedis pour l’instant, annonce la direction. Après, le programme s’étoffera. »

Samedi matin, on est allé à la rencontre des Niçois pour recueillir leur avis sur cette réalisation (lire ci-dessous). Savoir ce qu’ils ont aimé ou pas, ce qu’il manquait. On vous l’avoue : nous avons cherché des critiques, des suggestions, des « il aurait fallu… ». On n’en a pas trouvé. Tous ceux que nous avons interrogés ont adoré. Sans modération !

quelques chiffres