Le Top 5 des prénoms les plus donnés à Monaco en 2021

En 2021 encore, c’est le prénom Victoria qui a été le plus attribué aux petites filles nées en Principauté.

Louise, Léna, Léa et Anna viennent compléter le top 5.

En 2020, les parents avaient préféré (dans l’ordre) : Victoria, Alice, Mia, Chloé et Théa.

Gabriel plebiscité



Du côté des garçons, Gabriel arrive en tête, suivi de Matteo.

En troisième position, on retrouve le prénom le plus donné aux petits garçons en 2020 : Léo. Louis et Raphaël complètent le top 5.



En 2020, pour les garçons, les parents avaient préféré (dans l’ordre) : Léo, Gabriel, Ethan, Andrea et Théo.