Le prince Albert a dîné avec Barack Obama vendredi

En vacances en famille sur le Vieux-Continent, l’ancien président des États-Unis, Barack Obama, a fait une courte et discrète halte en Principauté, vendredi dernier, pour un dîner privé avec le prince Albert au « Grill », le restaurant panoramique de l’Hôtel de Paris. Certains passants avaient bien remarqué une profusion inhabituelle de gardes du corps à proximité de l’établissement de la SBM, mais rien n’avait filtré. De source sûre, la famille Obama et le prince Albert II ont bien partagé un dîner à l’Hôtel de Paris.

Impossible de savoir si la carte méditerranéenne du chef Franck Cerutti a conquis la famille Obama mais la tablée était consistante.

Barack Obama était en effet accompagné de son épouse, Michelle, de ses filles, Sasha et Malia, mais également d’autres membres de la famille, notamment des cousins de Michelle.

Entre Bono (U2) et George Clooney

Le rendez-vous était inscrit dans la case « privée » de l’agenda du souverain qui, en déplacement en Espagne le jour-même, où il était reçu par le roi Felipe VI, est rentré sur le Rocher dans l’après-midi.

À son retour à Monaco, le prince Albert s’est entretenu avec l’ambassadeur de Chine à Monaco et en France, Zhai Jun, en partance, avant donc de se rendre, à l’abri des caméras, à l’Hôtel de Paris. Attendue le samedi au Lac de Côme par l’acteur George Clooney et son épouse Amal, la famille Obama avait fait une sortie remarquée plus tôt ce vendredi aux côtés de Bono et The Edge du groupe U2. Après une randonnée avec ses deux filles, Sasha et Malia, sur le chemin de Nietzsche à Èze, Barack Obama avait ainsi pris un en-cas à La Chèvre d’Or, sur les hauteurs de Èze. « Le plus beau village médiéval que j’aie jamais vu », aurait-il dit au maire de la commune, Stéphane Cherki.

Arrivés en France le 14 juin, les Obama ont séjourné au Mas des Poiriers, près d’Avignon. Depuis l’ex-président avait été aperçu dans une propriété viticole des Arcs, dans le Var, pendant que ses filles déambulaient sur le célèbre marché de L’Isle-sur-la-Sorgue.

À Monaco, ce sont deux grands défenseurs de l’environnement qui se sont retrouvés (lire ci-contre).

Unis contre la marche arrière de Trump