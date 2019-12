La jeune génération de la famille princière à l’action La bonne action de Camille Gottlieb Marie et Louis se sont dit oui à la cathédrale

C’est sûrement l’alliance la plus inattendue de l’année 2019. Devenue le feuilleton de l’été. Au début du mois d’août, l’équipe du bateau monégasque Malizia II, co-skippé par Pierre Casiraghi et Boris Herrmann, annonce avoir proposé à la jeune activiste écologiste Greta Thunberg de la conduire par la mer à New York, où elle est attendue à la tribune des Nations unies le 23 septembre.

Exauçant son souhait, par conviction, de ne pas prendre l’avion entre l’Europe et l’Amérique du Nord pour éviter les émissions carbone de ce moyen de transport.

L’adolescente suédoise accepte la proposition de l’équipe monégasque. Et l’affaire soulève un tombereau de réactions et de critiques à l’international, dont Greta Thunberg est coutumière dès qu’elle s’exprime publiquement. Pour autant, l’alliance est conclue et l’équipage s’engage sur l’Atlantique, le 14 août, dans un emballement médiatique sans précédent.

Le voilier, co-skippé par le fils de la princesse Caroline et par Boris Herrmann mettra quatorze jours pour conduire à bon port la jeune activiste suédoise et son père. De la baie de Plymouth en Angleterre à la Statue de la liberté qui accueille les marins à leur arrivée à New York. Soit 3 000 miles nautiques (5 500 kilomètres) accomplis sur l’eau sans aucune émission de CO 2 .

À son arrivée à New York, Pierre Casiraghi saluera « le courage et la détermination » de sa passagère, « qui a eu un comportement exemplaire à bord de Malizia II, malgré des conditions de vie extrême ».

Elle est allée à bonne école quand il s’agit de s’engager pour aider les autres. En 2019, la fille cadette de la princesse Stéphanie, Camille Gottlieb, a célébré le deuxième anniversaire de l’association qu’elle préside et qu’elle a créé avec quatre autres amies : Be Safe.

Le principe est tout simple. Proposer, en fin de soirée, une navette pour ramener chez eux des clients de bar qui ont consommé de l’alcool et ne veulent pas tenter le diable en reprenant le volant. Au cours de l’été, l’association a permis de ramener 270 personnes. Ce résultat de la team Be Safe a été fêté en fin d’année avec les félicitations de toute la famille princière.

À tout juste 26 ans, Louis Ducruet ne devrait pas oublier l’année 2019, synonyme de grands projets. Nommé le 4 février assistant du vice-président de l’AS Monaco, le fils aîné de la princesse Stéphanie avait choisi cette année également d’épouser sa dulcinée, Marie Chevallier.

Amoureux depuis leurs études, le couple s’est uni civilement et religieusement les 26 et 27 juillet sur le Rocher. Avec une cérémonie en la cathédrale où depuis 1956 et l’union du prince Rainier III et de la princesse Grace, aucun membre de la famille Grimaldi ne s’était marié. Un choix forcément symbolique pour le jeune homme, proche de son grand-père, à qui il a rendu hommage pendant l’émouvante cérémonie.