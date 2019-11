La famille princière réunie

La remise des médailles de l’ordre de Saint-Charles s’est déroulée dans la Salle du Trône, ce dimanche au Palais Princier.

Marine De Carne De Trecesson De Coëtlogon, ancien Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de France à Monaco. Henri Doria, ancien Conseiller Communal. Rubens Ricupero, Membre du Conseil d'Administration de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Jean Todt, Président de la Fédération Internationale de l'Automobile. Gilles Tonelli, Ancien Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération. Stéphane Valeri, Président du Conseil National.

Eric Blair, Président de la Chambre Monégasque d'Assurances, Consul honoraire du Royaume-Uni à Monaco. Jean-Jacques Campana, Directeur des Caisses Sociales de Monaco. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie. Jean-Luc Delcroix, Directeur de la Poste (Monaco). Joseph Destefanis, Conseiller au Comité d'Organisation du Challenge Prince Rainier III. Richard Marangoni, Directeur de la Sûreté Publique. Julia Marton (nom d’usage Mme Julia Marton-Lefevre), Membre du Conseil d'Administration de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Philippe Ortelli, Président de la Fédération des Entreprises Monégasques (FEDEM). Annie Platini (nom d’usage Mme Annie Olivi), Présidente de l'Association Monégasque des Handicapés Moteurs. Georges Prat, Président d'honneur de la Fédération Monégasque d'Escrime. Patrick Sommer, Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires. Alain Ucari, Administrateur-Président de banque. Nathalie Vaccarezza, Directeur-adjoint de l'Action et de l'Aide Sociales. Karmenu Vella, Commissaire Européen en charge de l’environnement et des affaires maritimes. Valérie Viora (nom d’usage Mme Valérie Viora Puyo), Directeur Général du Département des Affaires Sociales et de la Santé. Salim Zeghdar, Administrateur de sociétés.

Anne Gouverner-Valla, Chef de service du Centre de Transfusion Sanguine au Centre Hospitalier Princesse Grace. Samir Hammal, Secrétaire Exécutif du Groupe d'amitié France-Monaco (Sénat). Denis Kessler, Président Directeur Général de société. Alain Klaric, Commandant de Police, Chef de l'Inspection Générale des Services de Police. Yann Lajoux, Avocat-défenseur, ancien Bâtonnier. Marcelle Leroy (nom d’usage Mme Lalou Bize-Leroy), Président Directeur Général de société. Carlo Maturi, Administrateur délégué de banque. Pascale Mitri-Younes, Directeur de société, Membre du Conseil Stratégique pour l’Attractivité. Ariane Moletto (nom d’usage Mme Ariane Favaloro), Présidente de l'Association Children and Future.

Charles Nahmanovici, Vice-président et responsable scientifique du Woman's Institute of Monaco. Jean-Luc Nguyen, Directeur des Travaux Publics. Patrice Pastor, Membre des bureaux de la Chambre Patronale, du Bâtiment et du Groupement des Entrepreneurs Monégasques du Bâtiment.

Werner Peyer, ancien Administrateur délégué de Banque. Michel Pietrowiak, Adjudant-chef à la Compagnie de Nos Carabiniers. Isabelle Realini (nom d’usage Mme Isabelle Contenseau-Realini), Chef du Secrétariat du Président du Conseil National. Georges Restellini, ancien Chef de Section à la Direction de l'Aménagement Urbain. Armelle Roudaut (nom d’usage Mme Armelle Roudaut-Lafon), Directeur des Affaires Maritimes.

Alexandre Rousseau, Directeur Général de banque. Alain Saccone, ancien Président de la Chambre Monégasque de l'Assurance. Frédérique Sainte Marie, Médecin coordinateur du Pôle Médical à l'Office de la Médecine du Travail. Marc Scursoglio, Chef de Section à l'Administration des Domaines. Laurence Ticchioni (nom d’usage Mme Laurence Blanchi), Membre du Conseil d'Administration de l'Association Nationale Monégasque de l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Laurence Tripodi (nom d’usage Mme Laurence Papouchado), Adjoint au Chef de Division à la Direction du Tourisme et des Congrès. Gert Van De Riet, Attaché de Direction aux Caisses Sociales de Monaco. Marc Vassallo, Secrétaire Général adjoint du Gouvernement.