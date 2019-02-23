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      La famille princière baptise le One La Promenade Princesse Charlène, paradis du shopping

      PAR CEDRIC VERANY Mis à jour le 23/02/2019 à 05:03 Publié le 23/02/2019 à 05:02
      Mis à jour le 23/02/2019 à 05:03 Publié le 23/02/2019 à 05:02
      Les palissades sont tombées et le bâtiment est aujourd’hui ouvert au grand jour, inauguré hier par la famille princière, le président délégué et le directeur immobilier de la SBM, Jean-Luc Biamonti et Daniel Lambrecht. Ainsi que les architectes Ivan Harbour et Alexandre Giraldi.

      Les palissades sont tombées et le bâtiment est aujourd’hui ouvert au grand jour, inauguré hier par la famille princière, le président délégué et le directeur immobilier de la SBM, Jean-Luc Biamonti et Daniel Lambrecht. Ainsi que les architectes Ivan Harbour et Alexandre Giraldi. Cyril Dodergny

      La famille princière baptise le One La Promenade Princesse Charlène, paradis du shopping

      Par CEDRIC VERANY Le 23/02 à 05h02 MàJ 23/02 à 05h03

      Le couple princier et ses enfants ont inauguré hier le nouveau complexe de luxe de la place du Casino, «One Monte-Carlo», qui clôt un cycle de quatre années de travaux

      Alovely day, entonne le Kingdom Choir. Après avoir chanté au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, le chœur gospel britannique a accompagné hier le baptême du One Monte-Carlo. Il faut dire que la chanson de Bill Withers était à propos. C’était une « belle journée » pour la Principauté dont le cœur battant a fait un bon dans le XXIe siècle avec la livraison d’un complexe de béton…

      La suite du direct