La famille princière baptise le One La Promenade Princesse Charlène, paradis du shopping

Alovely day, entonne le Kingdom Choir. Après avoir chanté au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, le chœur gospel britannique a accompagné hier le baptême du One Monte-Carlo. Il faut dire que la chanson de Bill Withers était à propos. C’était une « belle journée » pour la Principauté dont le cœur battant a fait un bon dans le XXI e siècle avec la livraison d’un complexe de béton…
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