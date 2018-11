Jour de célébration sur le Rocher La Principauté n'a pas de destin hors de celui de ses princes

C'est une version inédite de l'hymne monégasque, qui a ouvert la journée. Chanté a cappella par les membres de la Force publique au cours de la prise d'armes dans la cour d'honneur du Palais princier. Prélude d'un jour de Fête nationale hier matin sur le Rocher.

Une Fête nationale, qui est aussi une fête de famille pour les Grimaldi, largement réunis autour du prince Albert II, de la princesse Charlène et de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. À leurs côtés, la princesse Caroline accompagnée par Alexandra de Hanovre, Andréa et...