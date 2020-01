Héritier de la famille Knie, Ivan Frédéric Knie entre en piste en solo au Festival de cirque New Generation ce week-end

Au XVIIIe siècle, leurs ancêtres étaient dentistes en Autriche. En 1803, quand les frères Knie s’adonnent à des numéros de funambules en plein air sur des places en Suisse, se doutaient-ils qu’ils donnaient naissance à une dynastie du cirque?

Un cirque officiellement lancé sous chapiteau en 1919 et au firmament de la discipline en Europe depuis un siècle. La nouvelle génération, huitième au compteur, est incarnée par Ivan Frédéric Knie.

À 18 ans, le jeune et doué artiste a ébloui le jury du 44e Festival international du cirque de Monte-Carlo avec la grande cavalerie familiale. Ensemble, ils ont remporté un Clown d’or. Comme de nombreux membres de sa famille avant lui.

Il tentera le doublé ce week-end, pour le festival New Generation, seul en piste cette fois. Une piste qu’il connaît bien puisqu’il y a quatorze ans, il s’y produisait pour la première fois en public aux côtés de son grand-père, Fredy Knie Jr.

«C’est toujours une grande chance de pouvoir jouer au Festival de Monte-Carlo, qui est vu dans le monde entier » sourit-il. « Et pour tous les artistes, c’est la récompense la plus grande, comme un Oscar, d’avoir un Clown d’or. Et une joie personnelle supplémentaire d’avoir fait comme mon arrière-grand-père, mon grand-père et mes parents, qui ont eu un Clown d’or avant moi. C’est beau de voir que la nouvelle génération arrive à faire aussi bien que les anciens».

«J’étais debout sur un cheval avant de savoir marcher»

Outre sa prestation pour la 30e édition avec son grand-père, Ivan connaît surtout le chapiteau monégasque coté coulisses pour y venir, chaque année, prendre le pouls du cirque international et voir performer des artistes de divers horizons.

Normal pour un garçon de 18 ans qui a la piste dans le sang. «J’ai été debout sur un cheval avant de savoir marcher», raconte-t-il en souriant. La tradition du travail avec le cheval est bel et bien inscrite dans l’ADN familial. Et le fait de grandir au milieu de la cavalerie Knie, qui compte une cinquantaine de chevaux sur leurs terres non loin de Zurich, aide bien.