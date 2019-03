Découvrir ou jouer en famille au jeux de société

Cette année, les jeux de société en famille, organisés par l’association des parents (FCPE) de l’école Paul Doumer, avaient débuté en janvier pour sa 7e édition.

Dimanche dernier, la 8e édition s’était déroulée en deux temps à la salle du Petit René au Moneghetti, dans une ambiance familiale et conviviale, rassemblant en tout une trentaine de personnes. Les enfants sont venus avec leurs parents, frères et sœurs et pour certains même des grands-parents.

Un autre cadre

A noter le passage du maire Gérard Spinelli, du 1er adjoint Gérard Destefanis, et de Jacques Canestrier, conseiller municipal.

« Ces rencontres autour des jeux de société ont toujours autant de succès, on a des nouvelles familles qui viennent, l’ayant appris de bouche-à-oreille. On a un beau mélange de générations et de cultures », se félicite Sylvie Morgado présidente de l’association. « L’objectif est de continuer l’esprit de la co-éducation, où nous sommes tous impliqués dans l’éducation (élèves, écoles, familles, associations, la ville...) et sommes acteurs de la construction de la future société. Les jeux permettent la rencontre des élèves et des parents dans un autre cadre et contexte, et à tous de décrocher un peu des écrans. »

Les jeux s’adressent à la famille et les enfants de 3 à 12 ans ; les mêmes jeux sont disponibles à l’école, avec lesquels les enfants sont familiarisés et peuvent ainsi les apprendre aux membres de leur famille.

Avec des jeux plus traditionnels (de l’oie, de chevaux...) les parents et grands-parents sont plus à l’aise, et échangent avec les enfants leurs astuces.

Un beau buffet goûter apporté par les parents ou présenté par la FCPE était très apprécié de tous durant l’après-midi.

La prochaine manifestation, « Les jeux traditionnels » se dérouleront le dimanche 12 mai à partir de 14 h au Devens, seront co-organisés avec le REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents).