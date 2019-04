Découvrez quelles sont les tendances de cette année au festival international du tatouage

Et tout ce monde s’installe, sans chichi, sur des tables de massage pour exhiber un mollet, une jambe, un dos nu à "encrer".

"Les gens viennent pour ça! S’offrir un tatouage qui n’est plus réservé aux mauvais garçons, poursuit l’organisateur. Ici, ils ont le choix au niveau des artistes. Et dans des règles d’hygiène très strictes: gants et masques obligatoires, matériels uniques jetés dans des containers qui partent au recyclage."

Zoom sur les tendances

Alors quelles sont les nouvelles tendances? Celle qui monte, c’est le "réalisme", c’est-à-dire des photos ou portraits de personnages reproduits à l’identique. Pour se l’encrer dans la peau. En noir et blanc ou en couleur.

Sur un des stands, un jeune homme a confié son dos pour avoir le visage d’une femme déesse. "Elle symbolise l’eau, l’air et le feu, explique Guillaume de L’Art du Noir. Pour réaliser ce tatouage, on en a pour deux jours!" A quel prix ? "C’est une affaire entre le tatoueur et son client" répond-il...

Si le motif tribal semble un peu marquer le pas, c’est le "water color" qui monte. C’est-à-dire des tatouages colorés, comme dilués, pour donner sur la peau un effet aquarelle.

S’ajoute aussi le cover. Le tatouage réalisé pour recouvrir un autre. "Celui que l’on ne veut plus voir, comme le prénom de son ex", rigole Sylvain.