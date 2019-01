200 convives ont fêté le nouvel an

À La Turbie, 200 personnes dont le maire, Jean-Jacques Raffaele, venu en famille et entouré d'élus, avaient choisi de passer le réveillon ensemble, dans la salle polyvalente, répondant ainsi à la proposition du comité des fêtes : 90 € pour la soirée, vin et champagne compris, et sept heures d'animations proposées par la troupe des Benty Brothers.

