Visites, superficie, célébrations... Notre-Dame de Paris en chiffres

NOtre-dame en chiffres

Le site culturel le plus visité de Paris avec entre 12 et 13 millions de visites par an, soit près de 30.000 par jour.

Le temps d'attente moyen pour une visite: 120 minutes.

Le temps de construction: 182 ans (1163 - 1345).

La hauteur de la cathédrale 69 mètres et 96 mètres en haut de la flèche.

Le poids total des cloches de Notre-Dame: 35.915 kg.

Plus de 2.000 célébrations religieuses y ont lieu chaque année, avec 5 offices par jour et 7 le dimanche.

La superficie totale de l'édifice: 4.800 m2.

La charpente compte 1.300 chênes soit 21 hectares de forêt.