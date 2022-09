Violents affrontements à l'Allianz Riviera avant le match entre l'OGC Nice et Cologne

Heurts et jet de fumigènes entre supporters niçois et allemands aux alentours de l’Allianz Riviera. Une centaine de supporters des deux camps impliqués. #OGCNKOE pic.twitter.com/m0l5Mgrh0d

La tension était montée d'un cran en début d'après-midi à Nice. Alors qu'une marée rouge a déferlé sur le centre-ville, des supporters allemands ont vandalisé la boutique de l'OGC Nice et la statue d'Appolon sur la place Masséna.

Colère de Christian Estrosi

"Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporteurs de Cologne et le non-respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle", a tweeté le maire de Nice, Christian Estrosi. Et d'ajouter:"Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne".

L'OGC Nice accueille Cologne à 18h45 à l'Allianz Riviera pour un match de Ligue Europa Conférence.