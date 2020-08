VIDEOS. Impressionnant mouvement de foule à Cannes ce lundi soir, pompiers et policiers mobilisés

Mouvement de panique ce lundi soir vers 23h30 sur la Croisette à Cannes. Des passants croient entendre des coups de feu.

Se forme alors un mouvement de foule depuis la rue Félix-Faure, près des Allées (à côté de la mairie) qui se propage jusque sur la Croisette.

Passants, clients à la terrasse des bars et restaurants sont emportés par cette vague. Des gens tombent, se blessent.

Les rumeurs les plus folles courent.

Des badauds sortent leur smartphone, filment des hommes armés et diffusent les vidéos sur les réseaux sociaux. En fait, il s’agit de policiers en civil accourus sur place et se dirigeant vers le Carlton. Selon une rumeur, un tireur serait rentré dans le palace. Policiers municipaux et nationaux, CRS, pompiers se rendent en nombre sur les lieux, le maire David Lisnard est alerté. Le quartier est bouclé dans les minutes qui suivent.

"On sortait du casino 3.14 lorsqu’on a vu une foule courir et crier. On a suivi le mouvement. On a entendu qu’il y avait eu une fusillade et que le tireur s’était réfugié dans un palace. Les gens étaient affolés, ils essayaient de se réfugier au 3.14 qui a dû fermer ses portes tellement il y avait de monde", raconte Kelly, jeune parisienne en vacance

La recherche d’un ou de plusieurs éventuels tireurs restera vaine.

Vers minuit et demi David Lisnard confirmera "qu’il n’y a eu ni coup de feu, ni forcené retranché, mais un coup de folie collective après qu’un individu a crié 'coup de feu' (comme dans le carré d’or il y a deux ans). Nous faisons les ultimes levées de doute."