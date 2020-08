VIDÉOS. Des ondes de choc "semblables aux secousses sismiques": comment se crée un mouvement de foule?

"Dans ces conditions extrêmes, le moindre défaut d’organisation peut rapidement virer au cauchemar. Mais que se passe-t-il exactement pendant un mouvement de foule? Étonnamment, la dynamique de ce phénomène n’a été comprise qu’assez récemment, en 2006, à la suite d’une nouvelle tragédie", explique encore Mehdi Moussaid.

Selon lui, il existe "trois attracteurs qui occasionnent les plus grands rassemblements: la religion, le football et la fête". En 2005, le tremblement de foule et les vagues de bousculade avaient surpris le concert d’Oasis.