VIDEO. Un démineur fait exploser une valise abandonnée boulevard des Moulins à Monaco

C'est une valise abandonnée près d'un parc de stationnement de vélos qui a intrigué les passants et les autorités monégasques.

Peu après 17 heures, les agents de la Sûreté publique ont sécurisé le périmètre, entre le rond-point de la pharmacie et le kiosque au pied de l'église Saint-Charles, avant de faire appel à un démineur pour effectuer une levée de doute et, de fait, neutraliser l'objet.

"C'est la valise

de ma patronne"

L'agent, équipé d'un casque et de matériels spécifiques, est arrivé vers 17h30 et a fait exploser la valise devant les badauds et commerçants du secteur, postés derrière les rubalises. " Cela a provoqué un bruit très fort et de la fumée ", témoigne l'un d'entre eux.

Finalement, la valise ne présentait aucun danger particulier.

"Après, une dame est sortie en disant que c'était la valise de sa patronne ", poursuit ce témoin.

Le périmètre de sécurité a été levé dans la foulée.