VIDEO. Pierre Dartout, chef du gouvernement de Monaco, confirme qu'un Monégasque a dû être hélitreuillé à La Brigue

A sa descente de l'hélicoptère aux côtés du prince Albert II, vendredi, le ministre d'Etat Pierre Dartout a confié ses impressions à la découverte des dégâts dans la vallée de la Vésubie.

"Ces événements climatiques sont plus fréquents et plus puissants sur la côte méditerranéenne, il faut qu'on en tire des leçons", estime l'ancien préfet de la région Paca.

Confirmant que 4 millions d'euros de subventions seront allouées aux vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, ainsi qu'à la région de Vintimille, Pierre Dartout s'est voulu rassurant sur le sort des Monégasques qui disposent de résidences secondaires dans les vallées.

Le ministre d'Etat a toutefois confirmé qu'un Monégasque avait dû être hélitreuillé à La Brigue.