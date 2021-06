VIDEO. Le livreur et ses complices en profitent pour voler tous les colis d'un immeuble de Nice

Sur la vidéo on distingue une camionnette blanche qui vient se garer devant une résidence du quartier Saint-Roch à Nice. Pour Philippe, un des résidents, il ne fait guère de doute qu’il s’agit d’un livreur d’une célèbre plateforme de vente en ligne. "Ma voisine attendait un colis. Peu avant, elle a justement reçu un coup de téléphone du livreur. Les heures correspondent", constate-t-il.

La voisine ne répond pas mais le livreur et deux de ses complices parviennent malgré tout à se faire ouvrir la porte d’entrée. Pas de chance pour eux, une caméra de surveillance a filmé la scène. "On l’a installée à peine deux semaines plus tôt", poursuit Philippe qui explique que "la résidence a déjà été victime de vols". Rebelote, le dimanche 6 juin. Les trois individus munis d’un passe vont ouvrir toutes les boîtes aux lettres. S’ils ont bien laissé le courrier destiné à la voisine, ils ont fait main basse sur les autres colis!

Une plainte déposée

"C’est écœurant", déplore Philippe qui précise que plainte a été déposée.

S’il a décidé de diffuser ces images, c’est avant tout "pour informer les gens du quartier" afin qu’ils soient vigilants.