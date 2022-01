Vidéo d'un "faux accident" à Nice: les deux étudiantes révèlent pourquoi elles ont fait ça

Contactées par la police

Aujourd’hui, elles témoignent, soutenues par Anis Nassif, président de l’Institut d’administration des entreprises-IAE (Ecole universitaire de management) de l’Université Côte d’Azur, et par la directrice, Nadine Tournois. Et épaulées par leur directrice de diplôme, Catherine Aussilhou, professeur en master de marketing digital.

Soukaina et Sophia travaillaient en fait sur un projet mené par l’IAE en lien avec la préfecture des Alpes-Maritimes sur la sécurité routière. Le thème cette année - le partenariat existe depuis 2015 -: "Essor du vélo: partage de la route avec les cyclistes". Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur vidéo - certes maladroite - a fait le buzz. C’était le cahier des charges de ce projet.

"Le matin, après la publication de la vidéo, on a vu qu’il y avait beaucoup de commentaires et on avait aussi des messages de journalistes qui voulaient entrer en contact avec nous", entame Soukaina. "J’étais un peu mal à l’aise de voir les réactions de gens". La vidéo est partagée de très nombreuses fois, relayées par des élus... La police nationale, via Twitter, tente alors de joindre le compte qui a posté la vidéo pour essayer d’en savoir davantage sur ce qu’elle croit être un "véritable" accident, mais dont elle ne trouve pas trace. "Nous n’avons pas vu le message immédiatement", disent les deux étudiantes.

Puis, c’est le coup de fil de la brigade accident. "Là, on leur a dit, on arrive immédiatement".

À Auvare, peu après 13h30, elles sont reçues et entendues. Policiers "compréhensifs", jurent-elles. "On leur a montré tous les documents, dont celui avec le logo de la préfecture expliquant le projet étudiant que l’on devait mener", explique Sophia. "Les policiers nous ont dit qu’ils avaient cherché partout la personne soi-disant blessée, qu’ils avaient reconnu la rue et visionné les caméras", poursuit Soukaina. "On a compris qu’ils avaient perdu du temps à chercher le délit. Mais ils ont compris que l’on ne cherchait pas à faire quelque chose de mal", assurent les deux Niçoises. L’IAE contacté a confirmé les propos des jeunes filles.

Le coup de massue du Parquet

Vers 17 heures, coup de fil au parquet de Nice. "Là, les policiers nous ont dit: ils nous demandent de vous placer en garde à vue." Le coup de massue. Soukaina et Sophia racontent: "On nous a mis dans une cellule. On nous a demandé si on voulait un avocat. On nous a notifié nos droits."

Panique. Peur et pleurs. "Les policiers vraiment gentils nous ont laissés ensemble dans ce qu’ils ont appelé la “cellule de luxe". Mais c’était une horreur. On n’ose pas imaginer les autres cellules », grimace Soukaina.

"Et nous, nous n’avions plus de nouvelles, on était affolés", soupirent en chœur prof, directrice et président de l’IAE, solidaires. "Je me suis même déplacée à Auvare", insiste Nadine Tournois. Entre-temps, les policiers ont réussi à joindre au téléphone le coordinateur de la sécurité routière à la préfecture des Alpes-Maritimes.

Une seconde vidéo devait suivre