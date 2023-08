Vidéo choc de Max Verstappen sur l’autoroute A8: le double champion du monde de F1 ne sera pas poursuivi

La vidéo avait été tournée sur l’autoroute A8, dans le tunnel de Canta Galet, direction Monaco. On y voyait Max Verstappen, filmé par un de ses amis, au volant de son "hypercar": une Aston Martin Valkyrie. Une véritable F1 sur route, capable de monter à 355km/heure, dotée d’un V12 Cosworth qui développe 1176 chevaux. Un monstre.

Dessus, on y voit le pilote rouler à 124km/h dans un tunnel limité à 90km/heure, conduire d’une seule main en tripotant de l’autre l’écran central et monopoliser la voie de gauche. Le tout avec un casque sur les oreilles, certes fourni par le constructeur, car le V12 hurle littéralement dans l’habitacle en carbone non insonorisé, mais interdit.

Autant d’infractions possibles. Après la parution de la vidéo, le parquet des Alpes-Maritimes s’est saisi de l’affaire.

Il apparaît toutefois que le double champion du monde de F1, résident monégasque, n’a pas été verni. Car cette vidéo n’illustre pas sa conduite globale sur cette portion d’autoroute.

Conduite "exemplaire en tous points"

Les enquêteurs ont en effet retrouvé les tickets d’entrée et de sortie de péage, et ont pu, avec la vidéo surveillance, revisionner l’intégralité de son trajet.

Et, selon le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes contacté par Nice-Matin, la conduite du pilote est "exemplaire en tous points", hormis cette séquence filmée évidemment.

Selon nos informations, Max Verstappen respecte les distances de sécurité, se rabat, met le clignotant. L’analyse de sa vitesse moyenne, à l’aide des deux tickets, permet d’ailleurs également de constater qu’elle est parfaitement conforme au code de la route.

S’il a donc visiblement un peu trop appuyé sur le champignon de son bolide pendant les 24 secondes de la vidéo - il pourra remercier son ami qui a filmé et involontairement créé un bad buzz - Max Verstappen a conduit le reste du temps en vrai père de famille.

Selon le directeur de cabinet des Alpes-Maritimes, il a donc été décidé de ne pas poursuivre en justice le pilote automobile qui domine actuellement outrageusement le championnat de F1.