VIDÉO. Atterrissage mouvementé pour les passagers d'un vol Nice-Bastia

Comme dans les Alpes-Maritimes, ça soufflait ce mardi en Corse. L’île de Beauté était d'ailleurs placée en vigilance orange. Les rafales de vent étaient tellement fortes que l’atterrissage à l’aéroport de Bastia-Poretta d'un avion d'un ATR 72 -500 en provenance de Nice a été fortement perturbé.

"Ça bougeait durant la descente, mais c’est quelques secondes avant d’atterrir que l’avion a d’un coup penché sur la droite. C’était impressionnant … Sur le moment, on a eu vraiment peur, on avait l’impression que l’aile allait toucher le sol… Puis l’avion s'est redressé… " a raconté Jean Michel Rombaldi à France 3 Corse ViaStella, en ajoutant que "sur le moment, on a eu très peur".

Les 30 minutes de vol avaient déjà été perturbées par de petites turbulences.