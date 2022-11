Victime d'un accident du travail, il se suicide la veille de l’audience du tribunal

Michel n’en pouvait plus. Trop de douleur. Trop de pression. Trop de honte aussi "d’apparaître comme une charge auprès de sa famille", relève Me Eva Dion, avocate de sa veuve. Trop d’inquiétudes enfin, après avoir découvert les conclusions de relaxe qui allaient être prises par les parties adverses lors du procès qui devait se tenir le 9 juin dernier devant le tribunal correctionnel de Draguignan.

Alors Michel G. a décidé d’en finir avec la vie. A quelques heures seulement de l’audience qui devait le consacrer victime d’un accident du travail survenu le 5 avril 2017 lors du chantier d’agrandissement du Super U de Flassans-sur-Issole.

500kg de ferraille sur le dos

Naturellement reporté, le procès de la société Breuil Construction, pour laquelle intervenait un intérimaire mis en cause dans l’accident, et de la SCI Première Pierre 2009, maître d’ouvrage, s’est finalement tenu ce jeudi. Les deux entités étaient poursuivies pour blessure involontaire par personne morale ayant causé une ITT supérieure à trois mois (quatre en l’espèce). Le tribunal reprochait plus précisément à la première un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, à la seconde de ne pas avoir désigné dans les temps un coordinateur de sécurité de chantier.

Des termes bien froids pour une douleur si vive. Le 5 avril 2017, alors que K. déplaçait des treillis soudés pour dalle en béton à l’aide d’un chariot élévateur, le chargement glissait des fourches et s’effondrait sur Michel G.. Occupé à empêcher les clients de passer sur le trajet de l’engin entre le parking de la grande surface et le magasin, celui-ci n’a gardé que le souvenir d’un grand bruit. Cinq cents kilos de ferraille lui sont en réalité tombés sur le dos.

Licenciement, retraite anticipée et dépression

Victime de multiples fractures du bassin, des vertèbres thoraciques ou encore d’un pneumothorax, l’ouvrier de 61 ans a échappé au pire par miracle. Mais la gravité de ses blessures et les séquelles qui ont suivi ont débouché sur un licenciement pour inaptitude et une retraite anticipée. Avec la dépression comme compagnon d’infortune.

Si la société Breuil - qui n’employait pas Michel G. - regrette la tournure des évènements, elle assure par la voix de son dirigeant avoir effectué toutes les démarches légales en matière de sécurité et notamment de formation à la conduite d’engin de K.. "Il n’avait pas le Caces (1), mais ce n’est pas une obligation, seulement une recommandation, a rappelé Me Laurent Sounega en défense. L’entreprise est dans les clous quand elle décide d’évaluer elle-même l’aptitude des salariés, même intérimaire." Et l’avocat de regretter qu’une défaillance du clapet anti-retour de l’engin de levage n’est pas été étudiée. "On préfère retenir une cause humaine, alors que K. a toujours affirmé ne pas avoir baissé les fourches et que les photos prises après l’accident les montrent en direction du ciel."

Effet papillon

Mais aux yeux du parquet, comme de la partie civile, Michel G. a été victime d’un "effet papillon". "D’une succession de négligences ou manquements, non intentionnels, mais bien réels, pointe le procureur Valentin Taillandier. Sur le chariot, il manquait un crochet à potence. Le chantier était mal délimité... Il y a eu beaucoup de petits riens qui ont amené à ce dommage."

Reconnaissant malgré tout la respectabilité des entreprises poursuivies ici pour la première fois, il a requis 25.000 euros d’amende à l’encontre de Breuil Construction et 20.000 euros d’amende contre la SCI Première Pierre 2009.

Michel G. ne sera pas là le 5 janvier prochain pour entendre la décision du tribunal.

1. Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité.