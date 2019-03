Vélos électriques, subventions et hommage aux musulmans

Même en présence d’un seul et rare opposant, les conseils municipaux de Beausoleil s’avèrent bien souvent animés. Celui de lundi soir n’a pas dérogé à la règle et les hostilités ont été amorcées avant même la première délibération. Dès l’élection du secrétaire de séance à vrai dire, un processus obligatoire dans la vie municipale. « Je trouve que Nicolas Spinelli est toujours nommé. À chaque séance. Cela m’inquiète », regrette Lucien Prieto, conseiller d’opposition. Le maire de Beausoleil, Gérard Spinelli, lui rétorque : « La démocratie vous inquiète ? C’est la loi ». « Non au contraire, c’est la dictature qui m’inquiète », répond l’opposant qui entend protester auprès du préfet. Une requête vaine, la majorité justifiant la tradition du benjamin du conseil pour l’élection de ce poste. Le plus jeune étant… Nicolas Spinelli. Malgré cet accrochage verbal, les toutes premières délibérations ont, pour le coup, été votées à l’unanimité. En voici le détail.

Une aide financière pour l’achat de vélos électriques

Les élus ont voté une aide financière de 150 euros aux familles implantées sur Beausoleil souhaitant acquérir un vélo neuf à assistance électrique. Il suffit, pour cela, de s’acquitter d’une taxe d’habitation pour sa résidence principale. Cette aide bienvenue, censée encourager le développement de la mobilité douce, fait suite à une aide du même montant octroyée par la Carf pour les habitants du territoire désireux d’acquérir un engin similaire. Gérard Spinelli annonçant, au passage, la mise en place prochaine, en concertation avec la Principauté, de trois stations de vélos électriques (Ténao, Moneghetti, centre-ville).

« Pourrait-on réfléchir à une autre mesure : l’autopartage d’un véhicule électrique ? », suggère Lucien Prieto. « L’expérience parisienne nous rend prudent. Je ne dis pas non, l’idée nous séduit, mais on poursuit la réflexion », avoue l’édile.

Dix nouvelles caméras

prochainement installées

Sans les subventions, les communes ne pourraient guère, voire pas du tout, survivre. La municipalité de Beausoleil souhaitant renforcer l’action de sa police municipale, les élus ont voté la demande de près de 100 000 euros de subventions - au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation - pour l’achat de gilets pare-balles, d’alarmes sonores anti-intrusion pour les établissements scolaires, d’un portique de surveillance portable. Mais aussi pour l’extension du système de vidéoprotection avec l’installation de dix nouvelles caméras sur le territoire.

La rénovation du stade André Vanco estimée à 616 000 euros

Depuis 2015, des défauts de performances sportives dus à l’usure de la pelouse synthétique du stade André-Vanco, dont le tapis date de 2007, rendent le terrain non conforme à la réglementation de la fédération française de football.

Dans un souci de conformité, et afin de permettre la pratique du football au-delà de l’échelon départemental, la municipalité prévoit de rénover le terrain.

Budget estimé : 616 388 euros.

Les élus ont voté, ce lundi, la demande de plus de 281 000 euros.

Hommage aux victimes du double attentat en Nouvelle-Zélande

En toute fin de séance, le conseil municipal a respecté une minute de silence en hommage aux 50 victimes du double attentat commis dans deux mosquées de Christchurch (Nouvelle-Zélande) par un suprémaciste blanc. « Je tenais à exprimer tout mon soutien et ma solidarité envers nos concitoyens musulmans, touchés au cœur même de leur foi, victimes une nouvelle fois de la violence et la folie meurtrière de mouvements extrémistes (...) Je veux leur dire que nous sommes à leurs côtés dans cette terrible épreuve, parce que tous concernés par la barbarie de tels idées et actes », a expliqué Gérard Spinelli, via un communiqué.