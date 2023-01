Val-de-Marne: une femme retrouvée morte dans un camps de Roms après un incendie, son compagnon en garde à vue

Un homme est en garde à vue, soupçonné d'avoir tué sa compagne, dont le corps a été retrouvé dans un camp de Roms de la ville de Fresnes (Val-de-Marne) ravagé pendant la nuit par un incendie, ont indiqué mercredi le parquet de Créteil et les pompiers, sollicités par l'AFP.

Les pompiers sont intervenus mardi soir vers minuit dans un camp d'installation précaire où un feu était en train de ravager une quarantaine de baraquements, près d'un échangeur autoroutier.

Une trentaine de camions et entre 70 et 100 pompiers ont été déployés. Le feu a été maîtrisé après plus de deux heures et demie d'intervention et 150 personnes ont été évacuées.

Pendant la nuit, le corps sans vie d'une femme de 39 ans a été également retrouvé dans ce camp.

Son compagnon, un homme de 33 ans, était en garde à vue mercredi matin, a précisé le parquet de Créteil, confirmant une information du Parisien.

Une enquête des chefs de meurtre par conjoint, destruction volontaire par incendie et modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité a été ouverte et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.