Pour des raisons qui restent à déterminer, une voiture accidentée s’est retrouvée sur le toit ce jeudi midi vers 12h45 sur l’autoroute A8 à hauteur de Mougins.

Trois engins de secours et 8 sapeurs pompiers se sont rapidement rendus sur place pour porter assistance à deux blessés légers, actuellement pris en charge par le véhicule de secours et d’assistance aux victimes.

Une équipe du peloton autoroutier de gendarmerie de Mandelieu est également sur site, et la circulation a été réduite à deux voies (gauche et centrale) sur cet axe. L’intervention des secours s’est terminée vers 13h30 et le trafic a été rétabli sur trois voies.