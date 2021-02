Une vingtaine de policiers appelés pour un braquage à la boulangerie... c'était une "blague"

"Il faut imaginer la scène. Il est 9 heures du matin quand on entend, sur les ondes, qu‘un braquage est en cours à Roquebrune. Un individu cagoulé serait en train de braquer la boulangère", se remémore Abdel Bouzelmat, le commissaire de police de Menton.

Une vingtaine de policiers mobilisés

Deux officiers, le commissaire, sept autres agents et deux policiers municipaux rejoignent l’équipage déjà sur place, équipés. En tout, une vingtaine de policiers sont présents.

"Forcément, on y est allés rapidement. On prend des risques sur la route, on allume les gyrophares et, sur place, on tombe sur la boulangère", ajoute-t-il.

Les policiers se mettent donc en quête du fuyard et finissent par le découvrir dans une rue. « Et là, il nous dit que c’est une blague, qu’il est client régulier de la boulangerie", poursuit Abdel Bouzelmat.

Un gramme d’alcool dans le sang

Une version finalement confirmée par la boulangère, qui avait reconnu son client. L’alerte avait en fait été donnée par une autre cliente de la boulangerie, à l’extérieur de l’établissement au moment des faits. Elle avait cru voir l’homme, cagoulé, viser la boulangère avec une arme. Selon ce dernier, il mimait un pistolet avec ses doigts, en lui demandant de lui donner la caisse.

L’homme a été placé en garde à vue, avec presque un gramme d’alcool dans le sang. Après dégrisement, il a été entendu et a expliqué avoir voulu faire une blague à la vendeuse, sans mesurer la portée de son geste. Pendant son audition, il a reconnu les faits et a finalement écopé d’un rappel à la loi.

Et le commissaire d’achever : "Ça peut sembler drôle, mais il ne faut pas oublier que ça a mobilisé une vingtaine de policiers… pour une simple blague."