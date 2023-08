Une "séquestration inexistante": la femme retrouvée en Moselle a tout inventé et souffrirait en réalité de plusieurs pathologies

Lundi 7 août, une Allemande de 53 ans a été retrouvée par la police dans un appartement de Forbach en Moselle, nue et le crâne rasée, enfermée dans une chambre grillagée.

Une scène à première vue particulièrement sordide, d'autant plus que quinquagénaire a affirmé que son mari l'avait séquestré et torturé pendant 12 ans. Ce dernier avait alors immédiatement été interpellé pour "séquestration, viol aggravé et actes de torture et de barbarie".

Mais après avoir passé au crible le témoignage de la plaignante et effectué quelques examens médicaux, plusieurs éléments ne collent pas. De plus, le mari de l'Allemande a nié tout acte de violence et a déclaré avoir veillé sur son épouse malade.

Une "réalité inexistante"

En effet, le récit aurait en réalité été inventé de toutes pièces comme le développe le procureur de la République en charge de l'enquête dans sa deuxième conférence de presse qu'il a tenu ce mardi 08 août.

"La situation de séquestration dont elle ne cesse de se plaindre est une réalité inexistante" a déclaré Olivier Glady, le procureur de Sarreguemines. Cependant, bien que le procureur ait infirmé la thèse de la soi-disant victime, cette dernière "a maintenu ses accusation à l'encontre du mari", comme l'a expliqué le magistrat.

Une version de la plaignante, qui ne semble pas coller avec l'expertise médicale qui a été menée pour identifier des actes de tortures. En effet, aucunes fractures ou ecchymoses évidentes n'ont été décelées sur le corps de cette résidente de Moselle lors de son passage à l'hôpital de Metz où elle a passé plusieurs examens d'imagerie médicale.

Par ailleurs, dans l'appartement où les sévices auraient eu lieu d'après cet unique témoignage, "aucune projection de sang" n'a été détectée. Autre fait remettant en cause la théorie de la séquestration: elle avait "accès à la télévision, à un ordinateur et à un téléphone fixe à partir duquel elle a appelé les secours", détaille le magistrat.

"Une démarche de prudence s'impose pour qu'au-delà d'apparences effarantes, on ne se laisse pas mystifier par l'apparence des choses", a soutenu Olivier Glady.

Alopécie, maladie auto-immune... la femme retrouvée souffrait de plusieurs pathologies

Le procureur Olivier Glady a ajouté que le mari a dit aux enquêteurs que "sa femme serait malade et cela depuis une longue période".

Selon nos confrères de France Info, l'homme placé en garde à vue a donné quelques détails de cette situation. Il s'agirait d'une maladie auto-immune, entraînant d'importants rhumatismes l'empêchant de se déplacer.

Le mari aurait expliqué que sa femme "le rendait responsable de son infortune de santé qui pourrait expliquer l'acrimonie déployée à son encontre". Une expertise psychiatrique devrait être réalisée.

En effet, selon les premières expertises médicales, la femme de 53 ans souffre de "plusieurs pathologies inflammatoires de type rhumatologique", comme l'a expliqué Olivier Glady lors de sa dernière conférence de presse.

"Les deux auditions mettent en exergue que l’époux s’occupe de sa femme depuis l’apparition de caractères invalidants de ses maladies lesquelles ont surgi il y a à peu près cinq ans de cela, avec une aggravation éprouvée depuis une dizaine de mois", a révélé Olivier Glady. "Une aggravation qui a conduit madame à ne plus pouvoir se déplacer", a-t-il ensuite ajouté.

Contrairement à ce qui a pu être évoqué au début de l'affaire, cette Allemande de 53 ans n'aurait pas de cancer. Ainsi, "c'est l'alopécie qui a malheureusement dépouillé madame d'une partie de sa chevelure" et non un cancer, a confirmé le procureur.

De plus, contrairement à ce qu'avait évoqué la plaignante dans son témoignage, mettant en avant des actes de tortures à son encore et dont son mari serait responsable, aucun élément n'a pu prouver de tels actes au cours de l'examen médical. "Le médecin légiste n'a constaté aucune fracture" et a établi l'absence d'éléments gynécologiques pouvant suggérer des rapports sexuels contraints assure le procureur.