Une semaine après son accident, l'actrice américaine Anne Heche déclarée morte à l'âge de 53 ans

L'actrice américaine Anne Heche a été déclarée morte après avoir été gravement blessée dans un accident de voiture à Los Angeles la semaine dernière, a déclaré, vendredi 12 août, une porte-parole.

Agée de 53 ans, la comédienne était dans le coma à l'hôpital depuis une grave blessure au cerveau provoqué par une violente collision survenue le 5 août.

Ayant perdu toutes ses fonctions cérébrales, Anne Heche "est légalement décédée selon la loi californienne", mais son cœur bat toujours afin de faciliter le don d'organe, a déclaré sa porte-parole Holly Baird à l'AFP.

"Aujourd'hui, nous perdons une lumière radieuse, une âme douce et si joyeuse, une mère aimante et une amie loyale", a déclaré la famille dans un communiqué commun. "Anne sera profondément regrettée, mais ses merveilleux fils, son immense œuvre et ses combats passionnés lui survivront", ajoute-t-elle.

Anne Heche a joué dans un grand nombre de films dans les années 1990, dont Six Jours, Sept Nuits ou Donnie Brasco. Elle est également connue pour son rôle dans le feuilleton Another World, qui lui a valu un Daytime Emmy Award en 1991. Dans les années 1990, elle a eu une relation très médiatisée avec la présentatrice Ellen DeGeneres.

"Nous avons perdu notre maman"

L'actrice est dans le coma depuis que sa voiture a percuté une maison de deux étages dans le quartier de Mar Vista, "provoquant des dégâts structurels ainsi qu'un lourd incendie", selon les pompiers de Los Angeles.

La police de Los Angeles a indiqué dans un communiqué jeudi qu'elle conduirait des tests sanguins sur Mme Heche et que les enquêteurs allaient "présenter l'affaire à l'autorité judiciaire adéquate". La police n'a toutefois pas donné de précision sur d'éventuelles suites judiciaires.

Des médias locaux ont rapporté, jeudi, que des tests préliminaires s'étaient avérés positifs à des narcotiques. Mais d'autres tests doivent être conduits pour s'assurer que le résultat positif n'est pas lié à un traitement médical.

Selon TMZ, publication spécialisée dans la couverture des célébrités, qui cite des sources policières anonymes, Mme Heche a été testée positive à la cocaïne et au fentanyl, un opiacé de synthèse ultra-puissant et addictif utilisé dans certains traitements.

"Mon frère Atlas et moi avons perdu notre maman", a déclaré son fils Homer Laffoon dans un communiqué séparé. "J'espère que ma mère ne souffre plus", a-t-il ajouté.