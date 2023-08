Une rue du Rocher bloquée après une dispute qui a dégénéré dans un restaurant de Monaco

Ce mardi, aux environs de midi, la rue Emile-Loth a en partie été coupée à la circulation des piétons, à la hauteur du restaurant L’Estragon. Selon les témoignages recueillis sur place, un différend aurait éclaté entre deux employés dans les cuisines de cet établissement.

La dispute aurait dégénéré et fait au moins un blessé, qui aurait reçu un coup de couteau.

La police est rapidement intervenue et a mis en place un périmètre de sécurité. Les sapeurs-pompiers se sont également rendus sur les lieux

Le blessé, soigné, a été transporté à l’hôpital.

La police scientifique était elle aussi sur les lieux et a procédé à un certain nombre de prélèvements et de constatations jusqu’en milieu d’après-midi. Les témoins de la scène ont également été entendus.

Une enquête est en cours et la justice a été saisie.