Une poussette renversée par une voiture à Cannes, le bébé miraculeusement indemne

Une énorme frayeur. Vers 16h ce lundi après-midi, alors qu’elle s’engageait sur un passage clouté à l’intersection de l’avenue Monte-Carlo et de l’avenue des Mûriers, une mère de famille a vu une voiture soudain percuter la poussette qu’elle tenait en main, avec son fils âgé de 1 an et demi blotti à l’intérieur.

Renversée, la poussette aurait été traînée sur plusieurs mètres selon des témoins, laissant envisager le pire pour le bambin.

Mais par chance, ce dernier ne serait que légèrement égratigné au visage.

Par mesure de sécurité, il a néanmoins été conduit à l’hôpital par les pompiers, qui avaient dépêché une ambulance et un véhicule infirmier sur les lieux.

Sur place également, la police nationale pour effectuer les premiers constats.

La conductrice de la voiture, mère de famille elle aussi, était particulièrement choquée par cet accident.