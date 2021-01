Une nouvelle classe de maternelle fermée à Monaco après le test positif d'un élève à la Covid-19

Comme le veut la procédure préconisée par les autorités sanitaires monégasques, l'élève a été mis en éviction scolaire.

Par principe de précaution, les écoliers de cette classe de moyenne section ont été dispensés d'école pour une durée de 10 jours. Une décision motivée par le fait que les tests PCR ne sont pas pratiqués auprès des élèves de maternelle et que ces derniers ne sont pas soumis à l’obligation du port du masque en raison de leur jeune âge.

Les parents des élèves concernés ont été directement informés par la direction de l’établissement scolaire. Ils sont invités à surveiller l’apparition de tout symptôme évocateur de la Covid-19 chez leur enfant et d’isoler le plus possible leur enfant pendant la période d’éviction.

Les personnels de l’école, en contact avec l’élève positif à la Covid-19, bénéficieront d’un test PCR, conformément au protocole sanitaire.

L’école du Parc continue à accueillir les élèves des autres classes dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Ces derniers jours, trois classes de maternelle ont été fermées par précaution à Monaco, deux à l'école Stella et une autre à l'école de Fontvieille.