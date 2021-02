Une nouvelle classe de collège de Monaco fermée après la découverte de quatre cas positifs à la Covid-19

Quatre élèves de ladite classe ont été testés positifs à la Covid-19 et mis en éviction scolaire, conformément à la procédure préconisée par les autorités sanitaires monégasques.

D'après les premiers éléments de l'enquête épidémiologique, trois de ces élèves pourraient avoir été contaminés dans la sphère scolaire après avoir fréquenté un camarade de classe positif à la Covid-19, à la suite d’une contamination intrafamiliale.

Par mesure de précaution, tous les élèves de la classe concernée ont été renvoyés chez eux jusqu'au vendredi 19 février inclus.

Ils bénéficieront dès ce vendredi d’un enseignement à distance par leurs professeurs afin d’assurer la

continuité pédagogique.

Les parents des élèves concernés ont été directement informés par la direction de l’établissement scolaire. Ils sont invités à surveiller l’apparition de tout symptôme évocateur de la Covid-19 chez leur enfant et à les isoler le plus possible pendant la période d’éviction.

Les élèves et les personnels de la communauté éducative, considérés comme contacts, se verront proposer un dépistage PCR afin de s’assurer qu’ils n’ont pas été contaminés.

Après une classe de Seconde le mardi 9 février dernier, il s’agit de la deuxième classe de l’Institution mise en éviction en raison de cas positifs à la Covid-19. "Il n’y a aucun lien entre les différentes contaminations dépistées dans ces deux différentes classes", a précisé le gouvernement.

L’Institution François d’Assise-Nicolas Barré continue à accueillir les élèves des autres classes dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.