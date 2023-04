Une mère de famille disparue il y a plus de deux mois dans l'Aveyron reste introuvable

Depuis le vendredi 10 février, Audrey Baltrons a disparu et n'a plus donné signe de vie après avoir envoyé des SMS peu rassurants.

Audrey Baltrons a déposé ses enfants à l'école le vendredi 10 février 2022 et s'est ensuite arrêtée boire un café chez sa mère. Elle lui a demandé d'aller rechercher ses préadolescents à la fin des cours. Des SMS ont été échangés avec ses proches dans la journée et les jours suivants et puis, plus rien.

Deux mois et demi après sa disparition, la police nationale a lancé un nouvel appel à témoins pour retrouver la mère de famille.

La dernière fois qu'Audrey Baltrons a été vue, elle portait un jean bleu, un pull noir et des baskets blanches et roses de la marque Nike, a précisé la Direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) de Montpellier et du commissariat de Decazville.

L'Aveyronnaise a les yeux bleus, est âgée de 40 ans, a les cheveux châtains coupés court. Elle mesure 1,65 mètre, est de corpulence normale et porte un tatouage à droite au niveau de la poitrine.

La mère de famille circulerait à bord d'une Dacia Logan dont le rétroviseur est cassé du côté passager et un siège enfant est installé à l'arrière du véhicule.

Une demande troublante

Dans ses derniers messages, datés du 13 février, Audrey Baltrons demande à ses proches de prendre soin de ses enfants. Une demande que certains enquêteurs qualifieront de "troublante".

Son téléphone a borné dans plusieurs zones du département avant de ne plus rien émettre. Le procureur de la République de Rodez a ouvert une enquête pour disparition inquiétante.