Une jeune femme gravement blessée dans un accident sur l'A8

Dans la voiture, les secours ont pris en charge une femme de 21 ans, grièvement blessée.

Le conducteur du camion est indemne.

Six engins et dix-sept sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident survenu entre les sorties 54 Nice-Nord et 52 Nice Saint-Issidore.

La gendarmerie a assuré la sécurité de l’intervention. La circulation ne s'est faite que sur une voie à cet endroit avant de revenir à la normale.

Conséquence de cet accident, la circulation est très difficile dans le secteur puisque qu'il faut entre 1h et 1h45 pour traverser cette zone où un bouchon de plus de 9km s'est formé.

Soyez prudents et patients si vous êtes dans cet embouteillage.