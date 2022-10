Une jeune femme disparue, du sang dans une voiture, un homme en garde à vue... Ce que l'on sait de la disparition de Justine

D'après l'avis de recherche diffusé par la police, la jeune femme a des cheveux châtains mi-longs et lisses, des yeux clairs et mesure 1,65 m. Au moment de sa disparition, elle portait une robe rose pastel et des baskets blanches de marque Converse.

Ce que l'on sait de Justine Vayrac

Justine Vayrac est maman d'un enfant de deux ans et demi. "Elle ne vit pas avec le père, qui est à Toulouse, mais ça se passe bien, les choses sont réglées avec lui et elle a eu la garde", a expliqué sa mère.

Dans un témoignage accordé à La Dépêche du Midi, où elle retrace le fil de la soirée, la mère a reçu un dernier message de sa fille vers 1h du matin, qui lui assurait que tout allait bien. Ce sont les dernières nouvelles qu'elle a eues.

"Ce n'est pas normal qu'elle n'ait pas donné de nouvelles depuis dimanche et c'est impensable qu'elle ait disparu volontairement", a indiqué la mère de Justine Vayrac. "Ma fille ne me laisserait jamais sans nouvelles. On est fusionnelles, elle habite à 50 mètres de chez moi, on se voit et on s'appelle tout le temps. Elle vient même m'embrasser le soir, avant que je parte pour mon travail de nuit."