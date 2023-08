Une jeune femme de 22 ans perd son bébé et frôle la mort, victime d'une prise en charge chaotique à Bordeaux

C'est un véritable drame qui s'est joué au mois de juillet au CHU de Bordeaux et que rapportent nos confrères du Figaro.

Le 20 juillet, Caroline Belfort, une femme enceinte de sept mois, appelle les pompiers. Cela fait quatre jours que la régulation des urgences a été mise en place au CHU de Bordeaux. Caroline a 22 ans et est atteinte de la mucoviscidose depuis la naissance.

Le jeune femme a "39°C de fièvre, son coude rouge, douloureux et a triplé de volume". Et elle s'est évanouie "une trentaine de fois dans la journée".

Les pompiers, qui l'examinent, croient d'abord à une piqure de moustique pour expliquer le coude enflé. Ils refusent de la conduire à l'hôpital, estimant qu'elle ne va pas perdre son bébé.

L'ambulance qui n'arrive pas

C'est donc sa mère qui la conduit à la maternité du CHU de Bordeaux. Caroline demande à ce qu'on déclenche l'accouchement car elle ne sent plus son bébé bouger depuis plusieurs heures.

Le cœur de son bébé affiche alors 190 pulsations par minute. "Il me disait que c’était normal et que son rythme cardiaque s’était un peu ralenti à cause de ma fièvre", rapporte Caroline à nos confrères.

La jeune femme est alors redirigée vers les urgences mais qui sont régulées depuis quatre jours. On refuse alors de la prendre en charge et elle est redirigée vers la polyclinique de Bordeaux Nord.

L'ambulance qui doit l'emmener n'arrive que plusieurs heures plus tard. Une fois au CHU de Bordeaux (après avoir fait un passage au centre hospitalier du Haillan où on refuse à nouveau de la prendre en charge car "on ne connaît pas son dossier", elle n'est installée dans une chambre qu'à deux heures du matin.

Il lui est alors demandé de patienter jusqu'au lendemain matin pour être opérée. "Le rhumatologue qui m’a examinée m’avait tout de même dit que si ça n’allait pas, il fallait le rappeler dans la nuit. Ce que j’ai demandé, mais l’équipe médicale a refusé", raconte Caroline.

Une septicémie

Conduite au bloc à 11 heures le samedi matin, elle est en danger de mort. Elle a déclenché une septicémie, son coude enflé cachant en réalité une arthrite septique (infection articulaire qui évolue en quelques heures ou quelques jours).

Sa mère, infirmière depuis 26 ans, et qui n'a "jamais vu une prise en charge aussi catastrophique", raconte alors qu'on lui a demandé qui il fallait sauver entre sa fille et son bébé. "Ils avaient 15% de chance de sauver Caroline. Je l’ai choisie car elle a une fille de 15 mois", rapporte-t-elle au Figaro.

Le bébé à naître, en arrêt cardiaque quand il est sorti du ventre de Caroline, n'a pas pu être réanimé.

"Je leur en veux"

"Je leur en veux. Je trouve que ma situation a été prise à la légère, réagit Caroline. J’ai la mucoviscidose, je suis suivie à Pellegrin depuis que je suis toute petite, mais je n’ai pas été écoutée. Il aurait pu déclencher la césarienne dès jeudi soir, l’enfant était viable."

Pour la jeune femme, elle n'est pas la première et ne sera pas la dernière non plus. "J'avais fait 30 malaises dans la journée. Si on pouvait prendre plus au sérieux les patients, ce serait bien."

Le CHU de Bordeaux, contacté par nos confrères, a assuré que plusieurs membres de l'équipe médicale "ont accompagné la patiente avec la plus grande attention et la plus grande diligence dans toutes ses composantes", et évoqué une "vive compassion à l'égard de la patiente et de sa famille".

Caroline aurait aimé que l'hôpital s'adresse directement à elle pour lui dire tout ça. La jeune femme a décidé de ne pas porter plainte "car l’hôpital public n’a pas d’argent et que la chaîne de responsabilités est complexe".

Son petit garçon a été inhumé. Il s'appelait Marius.